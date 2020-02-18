88 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 88 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" على متن السفينة "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 542 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن نتائج الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لـ 88 شخصا، 65 منهم لم تظهر عليهم أعراض.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).