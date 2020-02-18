إسبانيا تبحث عن 143 مهاجرا غير شرعي فُقدوا قرب جزر الكناري

أعلنت خدمات الإنقاذ البحري في إسبانيا، أنها تجري البحث عن نحو 143 مهاجرًا مفقودًا كانوا على متن خمسة قوارب تهريب في طريقهم نحو جزر "الكناري" بالمحيط الأطلسي.

وأوضحت خدمات الانقاذ، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة للحرس المدني تبحث عن القوارب بالقرب من جزيرتي (لانزاروت - فويرتيفنتورا) الواقعتين قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، منوهة بأنه تم تنبيه السلطات الإسبانية بشأن فقدان القوارب بعد ظهر أمس للاثنين.

يُشار إلى أنه على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي لمحاولات عبور البحر للوصول إلى إسبانيا عام 2019 بأكثر من 50% إلا أن أعداد الوافدين إلى جزر "الكناري" عبر المحيط الأطلسي قد تضاعف.. وبحسب منظمة الهجرة الدولية، لقي ما لا يقل عن 210 أشخاص مصرعهم أثناء قيامهم برحلات العبور الخطرة عبر المحيط الأطلسي العام الماضي.