مدرب فريق البياثون الصيني يتوقع البقاء لفترة طويلة في أوروبا بسبب فيروس كورونا

قال النرويجي أوله أينار بيورندالن مدرب الفريق الصيني للبياثلون إنه يتوقع عدم السماح للفريق بالعودة إلى الصين لفترة طويلة، وذلك في ظل التفشي المستمر لفيروس كورونا القاتل في البلاد.

وقال بيورندالن صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة العالم والمتوج بطلا للأولمبياد ثماني مرات، في حوار نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" اليوم الثلاثاء :"لاعبو الفريق يتواجدون في أوروبا منذ تشرين أول/أكتوبر، وأخشى أن يكونوا مضطرين للبقاء هنا حتى مايو ويونيو على الأقل."

وقال بيورندالن إن الفريق كان محظوظا بالشكل الكافي بمشاركته في بطولة العالم للبياثلون بمدينة أنترسيلفا الإيطالية.

وأضاف "كنا نرغب بالفعل في الاستعداد في الصين قبل بطولة العالم التي تقام هنا، لكن لم يجر السماح لنا بالدخول. كما لم يجر السماح لنا باستدعاء لاعبين أخرين من الصين."

ويتولى بيورندالن /46 عاما/ وزوجته داريا دومراتشيفا المتوجة في الأولمبياد أربع مرات، تدريب الفريق الصيني للبياثلون خلال هذا الموسم وكذلك إعداده لأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وقال بيورندالن "لو كنا قد سافرنا إلى الصين قبل يومين أو ثلاثة ايام من الموعد المحدد، ما كنا سنستطيع الخروج من الصين حينها. لقد كنا محظوظين."