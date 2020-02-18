أعلنت مجموعة "إتش.إس.بي.سي" المصرفية البريطانية اليوم الثلاثاء عزمها شطب 35 ألف وظيفة على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة ضخمة.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للمحكمة نويل كوين إن القوة العاملة للمجموعة سوف تنخفض من 235 ألف إلى 200 ألف موظف، حيث يسعى البنك لخفض التكاليف وبناء" منظمة أكثر بساطة وكفاءة".

وكان البنك قد أعلن تراجع أرباحه السنوية بنسبة 33% العام الماضي لتصل إلى 13.3 مليار دولار، وارتفاع إيرادته بنسبة 4% والتكاليف بنسبة 22%.

وقال البنك إنه سوف يعزز من استثماراته في آسيا، حيث حقق البنك معظم أرباحه، ولكنه يواجه مخاطر بسبب المظاهرات في هونج كونج وتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.

وقال كوين أثناء إعلانه عن نتائج البنك اليوم "أجزاء من أعمالنا لا تحقق العائدات المقبولة".

وأضاف: "نحن نتخذ إجراء حاسما اليوم لمواجهة الوحدات الأقل أداء وإعادة توزيع رأس المال وتبسيط العمل وخفض التكاليف".

وقال المدير المالي إيوين ستيفنسون إن البنك يعتزم شطب "عدد كبير" من الوظائف بين طاقم عمله البريطاني البالغ عدد 40 ألف موظف.

وأوضح البنك أنه يعتزم خفض شبكة فرعه في الولايات المتحدة بنسبة 30%.

ويعمل لدى البنك 10 الآف موظف في الولايات المتحدة بالإضافة إلى 40 ألف موظف في الهند و31 ألف في هونج كونج و28 ألف في الصين و16ألف في المكسيك و8000 في فرنسا.