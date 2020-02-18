وزير المالية النمساوي: سيتم إدراج تركيا على قائمة الملاذات الضريبية إذا لم تغير سياستها







صرح وزير المالية النمساوي جيرنوت بلومل، اليوم الثلاثاء، بأنه أمام تركيا حتى نهاية العام للامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية الضريبية وإلا سيتم إضافتها للقائمة السوداء للملاذات الضريبة التي يتم فرض عقوبات مالية عليها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بلومل القول -اليوم قبل اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل- إن دول الاتحاد ترى أن تركيا لا تمتثل لمتطلبات الاتحاد، وأنها قررت إمهال أنقرة حتى نهاية العام للامتثال للقواعد.

وتتضمن القواعد اتفاقيات ثنائية للتبادل التلقائي للبيانات المصرفية، مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومن بينها قبرص.

وقال بلومل: "إذا ما استمرت تركيا في انتهاك القواعد، فسنطالب بوضعها على القائمة السوداء".

وكانت بلومبرج نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لن يدرجوا تركيا على قائمة الاتحاد للملاذات الضريبية لتجنب نشوب مواجهة سياسية مع أنقرة، وهي شريك تجاري وحليف سياسي للكتلة.

وكان الاتحاد الأوروبي تبنى في نهاية 2019 قائمة بعقوبات يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء ضد الدول المدرجة على القائمة السوداء.