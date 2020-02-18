 مصرع وإصابة 18 شخصا في انفجار شاحنة مفخخة غربي كولومبيا - بوابة الشروق
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مصرع وإصابة 18 شخصا في انفجار شاحنة مفخخة غربي كولومبيا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 12:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 12:37 م

أعلنت السلطات الكولومبية، اليوم الثلاثاء، مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انفجار شاحنة صغيرة مفخخة غربي البلاد.

وقال المسؤول العسكري الكولومبي الجنرال خورخي هويوس - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الشاحنة الصغيرة انفجرت في بلدية روزاس بمنطقة كوكا؛ ما ألحق أضرارا بسيارتين أخريين، موضحا أن جميع من كانوا في الشاحنة لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى إصابة من كانوا في السيارتين".

ومن جانبه، أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا الانفجار.

وكانت السلطات في كولومبيا قد أعلنت، في يناير الماضي، مصرع 8 أشخاص في انفجار استهدف كلية الشرطة بالعاصمة بوجوتا.

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