القضاء التركي يبرئ 16 متهما على صلة باحتجاجات إسطنبول عام 2013







برأ القضاء التركي 16 شخصا كانت تجري محاكمتهم بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة خلال مظاهرات داعمة للبيئة شهدتها اسطنبول عام 2013.

وقال مراقبون لسير المحاكمة إنه سيتم إطلاق سراح رجل الأعمال الناشط الحقوقي عثمان كافالا، المحتجز الوحيد من بين المتهمين الـ16، لاحقا، وذلك بعدما أمضى أكثر من عامين في الحجز.

وكان الادعاء يطالب بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة، بدون إطلاق سراح مشروط، لكل من كافالا والناشطة المدافعة عن حقوق الأطفال يجيت أكسا أوغلو والمهندسة موجيلا يابيجي.

وخلال المحاكمة، واجه المتهمون اتهامات على صلة بأدوار مزعومة في المظاهرات التي خرجت احتجاجا على خطة حكومية لإعادة تطوير منطقة في وسط اسطنبول في محيط ميدان تقسيم، بعدما تضمنت الخطة تدمير واحدة من آخر المناطق الخضراء الواسعة في متنزه "جيزي بارك".

وفرقت الشرطة بالعنف اعتصاما للمطالبة بالحفاظ على المتنزه، حيث رغبت الحكومة في بناء مركز تجاري. وتسبب التعامل العنيف في خروج احتجاجات في أنحاء تركيا، ما مثل أكبر حركة احتجاجية ضد رئيس الوزراء حينذاك الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في ديسمبر الماضي قرارا يطالب بإطلاق سراح كافالا.

وجرى توقيف كافالا في عام 2017، ووُجهت له اتهامات بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خلال احتجاجات جيزي.