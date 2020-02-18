متسابقة السيارات الألمانية فلوريتش: عودتي لم تنته بعد

أكدت متسابقة السيارات الألمانية صوفيا فلوريتش إن عودتها لعالم سباقات السيارات لم تصل لخط النهاية بعد الإصابة الخطيرة التي تعرضت لها، مشيرة إلى أنها تتطلع للمشاركة في سباقات فورمولا-1 في المستقبل.

وعانت فلوريتش - 19عاما - من كسر في فقرات العنق اثر حادث تعرضت له خلال مشاركتها في سباق فورمولا-3 الذي أقيم في ماكاو خلال نوفمبر 2018 وذلك بعدما ارتطمت سيارتها بالسياج عندما كانت تنطلق بسرعة أقل قليلا من 280 كيلومترا في الساعة.

وعادت فلوريتش إلى المشاركة في السباقات في مارس الماضي كما حصلت مساء أمس الأحد على جائزة "لوريوس" الرياضية لأفضل عودة إلى المنافسات في عام 2019 .

وقالت فلوريتش، على هامش حفل جوائز "لوريوس" الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين مساء أمس: "سياقات السيارات هي حياتي وأعتقد أن كل شيء يحدث يكون له سبب ومنها هذا الحادث".

وأضافت فلوريتش إنها كانت محظوظة للغاية خلال هذا الحادث الذي تعرضت له في ماكاو ولكن "عودتي لم تنته بعد".