حملة اعتقالات جديدة فى تركيا ضد جماعة جولن

أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق نحو 700 شخص للاشتباه بارتباطهم بجماعة الداعية فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية أن المحققين يبحثون عن 695 شخصا بينهم عسكريون وشرطيون وموظفون فى وزارة العدل، وأوقف منهم ما لا يقل عن 159 شخصا، وصدرت مذكرات التوقيف فى إطار عدة تحقيقات عبر تركيا.

وفى أنقرة، طلبت النيابة العامة توقيف 467 شخصا يشتبه بترتيبهم عمليات تزوير خلال مسابقة للانضمام إلى الشرطة عام 2009 بهدف السماح لمؤيدين لجولن بالحصول على مناصب مسئولة.

ويشتبه بأن جميع المعنيين بمذكرات التوقيف مناصرون لحركة الداعية فتح الله جولن، وينفى جولن المقيم فى المنفى منذ نحو عشرين عاما فى الولايات المتحدة، أى ضلوع له فى الانقلاب الفاشل.

وتطارد السلطات منذ ذلك الحين أنصاره فى حملات توقيف غير مسبوقة من حيث حجمها فى تاريخ تركيا الحديث، أدت إلى توقيف أو إقالة أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص، وتتواصل حملات التوقيف بشكل شبه أسبوعى بعد نحو ثلاث سنوات على محاولة الانقلاب.