 كازاخستان تؤكد عدم إصابة مواطنيها على السفينة السياحية في اليابان بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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كازاخستان تؤكد عدم إصابة مواطنيها على السفينة السياحية في اليابان بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 10:14 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 10:14 ص

صرح وزير الصحة في كازاخستان يلزهان بيرتانوف اليوم الثلاثاء بأنه يتابع حالة الكازاخستانيين المحتجزين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" بعدما أصيب عدد من ركابها بفيروس كورونا وتخضع للحجر الصحي بالقرب من طوكيو اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء (كازاخستان كازينفورم) عن الوزير قوله "إنهم في حالة جيدة، ولم يصب أحد منهم بالمرض، كما أن المحادثات جارية مع وزارة الخارجية لإجلائهم".

وأكد أنه لا توجد معلومات تفيد بأن الكازاخستانيين قد أصيبوا بالفيروس، وكما ذكرنا سابقا، هناك امرأتان وطفلان تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عاما على متن السفينة.

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