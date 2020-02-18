الاتحاد الأوروبي يضع جزر كايمان في القائمة السوداء للملاذات الضريبية

وضع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، جزر كايمان، وهى منطقة بريطانية ماوراء البحار في الكاريبي، في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، وذلك بعد أقل من شهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أضاف الوزراء بنما وجزر سيشل وأرخبيل بالاو بالمحيط الهادي إلى القائمة التي تضم ثمانية كيانات ضريبية فشلت بالفعل في التعاون مع جهود الاتحاد الأوروبي لجعل الشركات والأفراد تدفع المستحق عليها.

وكانت الكيانات الأربعة التي انضمت للقائمة اليوم قد التزمت في السابق بإجراء إصلاحات ضريبية، ولكنها أخفقت في تطبيقها في الموعد المحدد الذي تم الاتفاق عليه مع بروكسل.

ويذكر أن بنما قد حظيت بتدقيق وثيق عقب فضيحة تسريبات وثائق بنما عام 2016 عن طريق ثغرات قانونية بالنسبة للشركات والأفراد لتجنب دفع الضرائب.

وانتقدت منظمة أوكسفام الاتحاد الأوروبي لعدم إدراجه البهاما وبرمودا وجزر فيرجن البريطانية في القائمة، ووصفتها بأنها من أكثر الملاذات الضريبية ضررا في العالم.

وقالت المسؤولة بالمنظمة شيارا بوتاتورو "هذه الدول تدير منافسة ضريبية غير عادلة، وتدفع لصراع إلى القاع فيما يتعلق بضرائب الشركات من خلال تقديم معدلات ضريبية تصل للصفر أو معدلات منخفضة للغاية بحيث تتجنب الشركات دفع حصتها العادلة".

ومن ناحية أخرى، اتهم النائب الأوروبي سفين جيجولد الوزراء بالافتقار "للشجاعة" لعدم إدراجهم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

وكان قد جرى تدشين نظام القائمة السوداء للملاذات الضريبية عام 2017 ضمن حملة موسعة لمواجهة التهرب الضريبي، عقب الكشف عن عدد من الفضائح، كما يهدف النظام لتعزيز الممارسات الضريبية الجيدة عالميا.

مع ذلك، لا تضم القائمة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن عددا منها متهم بارتكاب ممارسات ضريبية غير عادلة.

وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن جميع الدول الأعضاء بالاتحاد ملتزمة بمعايير التدقيق بالكتلة الأوروبية والقواعد، التي تعد أوسع نطاقا من المعايير الدولية.

يُذكر أن القائمة تضم ثمانية كيانات وهى ساموا الأمريكية وفيجي وجوما وسلطنة عمان وساموا وترينيداد وتوباجو وجزر فيرجن الأمريكية وفانواتو.