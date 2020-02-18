التعليم تكشف تفاصيل واقعة تدخين مدرس الشيشة داخل فصل بأكتوبر -فيديو

أوضح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، حقيقة الصورة المتداولة لمدرس يدخن الشيشة داخل أحد الفصول، قائلًا إن الصورة تابعة لمدرسة الكوثر التجريبية لغات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف «حجازي» في اتصال هاتفي لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة حولت المدرس والمدير والمشرفين والمشتركين في الواقعة كافة إلى التحقيق، مشددًا على نيل المدرس عقاب صارم جدًا، وفقًا لقوله.

وأشار إلى عدم وصول التقرير التفصيلي للواقعة إليه، لافتًا إلى إحالة الموضوع للتحقيقات والشؤون القانونية واتخاذ الإجراءات طبقًا لما تصل إليه التحقيقات.

وقال نائب وزير التربية والتعليم إن الواقعة تهدف إلى تشويه الجهد المبذول من الدولة والوزارة في تطوير التعليم، معقبًا: «الدولة تسير في اتجاه تطوير التعليم ويجي حد عامل تصوير فيديو ويحمله على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه الجهد المبذول».