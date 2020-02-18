سيول يهزم ملبورن فيكتوري في دوري أبطال آسيا

حقق إف.سي سول الكوري الجنوبي بداية ناجحة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم وتغلب على ملبورن فيكتوري الأسترالي 1 / صفر اليوم الثلاثاء في مباراته الأولى بالمجموعة الخامسة التي شهدت أيضا فوز بكين جوان الصيني على مضيفه تشيانجراي يونايتد التايلاندي 1 / صفر.

وحصد الفريق الكوري بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع ملبورن فيكتوري الذي كان قد حقق الفوز في مباراته الأولى في المجموعة أمام تشيانجراي يونايتد.

وحسم إف.سي سول مباراة اليوم بهدف وحيد جاء بعد سبع دقائق فقط من بدايتها وسجله بارك تشو يونج.

كذلك حصد بكين جوان الصيني أول ثلاث نقاط له بعدما ألحق بمضيفه تشيانجراي يونايتد الهزيمة الثانية له، وتغلب عليه بهدف وحيد سجله وانج زيمينج في الدقيقة 23 .