الرئيس الباكستاني يؤكد التزام الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن حول قضية كشمير







أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الثلاثاء، التزام الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن حول إقليم كشمير، التي تعهدت بمنح الشعب الكشميري الحق في تقرير المصير.

وأعرب علوي - خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم - عن قلق بلاده حيال الإجراءات غير القانونية من قبل الهند بكشمير والوضع الإنساني المتدهور هناك في ظل حظر التجول والحصار العسكري، مشيرا إلى أن تصعيد التوتر من جانب الهند على الخط الفاصل في كشمير يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليميين".

وفيما يتعلق بالملف الأفغاني، جدد الرئيس الباكستاني دعم بلاده القوي لعملية السلام في أفغانستان، مسلطا الضوء على مساهمات بلاده في استضافة اللاجئين الأفغان على أراضيها وتوفيرهم الأمن السياسي والاقتصادي.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام أنطونيو جويتريش باستضافة باكستان للاجئين الأفغان منذ 4 عقود، قائلا "إن الضيافة والسخاء من قبل باكستان تجاه اللاجئين الأفغان تعد قصة رائعة من التضامن، مثمنا جهود باكستان لهزيمة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى اعتراف بمساهمة باكستان في هذا الشأن".

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن جوتيريش وصل إلى باكستان أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام لحضور المؤتمر الدولي حول اللاجئين الأفغان.