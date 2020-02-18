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عرض موقع "Buzz feed news" الأمريكي، أبرز 17 صورة حول العالم ظهرت في النصف الأول من فبراير الجاري، منها ما هو مرتبط بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين نهاية العام الماضي، وأخرى تبزر معاناة أطفال سوريا في فصل الشتاء.



التقطت هذه الصورة في اليابان لأشخاص يلوحون لأفراد أسرتهم على متن سفينة "أميرة الألماس"، التي تم اكتشاف انتشار فيروس كورونا بها وإصابة 70 شخصًا من أصل 3700 على متنها.



فتى صغير يرتدي صندوقا من الورق المقوي على رأسه، أثناء تواجده في محطة سكة حديد شنجهاي؛ لحماية نفسه من فيروس كورونا القاتل.



أحد الطرق في بكين، والذي أصبح مهجورا بعد تفشي فيروس كورونا في الصين.



هتافات المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال وصوله إلى حملته الانتخابية في مانشستر - نيو هامبشاير، والتي تحمل شعار "إبقاء أمريكا عظيمة".



صورة للمرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة السيناتور بيرني ساندرز، وزوجته جين ساندرز، وهما يمشيان معًا بعد تقديم التحية للشعب خارج مركز الاقتراع في مانشستر - نيو هامبشاير.



استماع المؤيدين للمرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة السناتورة إليزابيث وارين، في خطاب لها بإحدى حملاتها الانتخابية في كونكورد - نيو هامبشاير.



تجمع أطفال في ميدان البرلمان بلندن؛ احتجاجًا على تقاعس الحكومة عن الاهتمام بقضايا المناخ.



إظهار مقاتلي البشمركة الأكراد، مهاراتهم خلال حفل تخرج في أربيل بالعراق، ومنها قضم الثعابين وهي على قيد الحياة بعد اصطيادها.



شرطة الطب الشرعي تتفقد ثقوب الرصاص داخل مركز التسوق في مبنى الركاب 21 شرق تايلاند، بعد قتل جندي لـ29 شخصًا وإصابة العشرات.



إخلاء الجنود لرهينة من مركز التسوق في مبنى الركاب 21 في تايلاند.



صورة توضح إنقاذ طفل مع 90 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الساحل الليبي.



إسقاط مروحية تابعة للحكومة السورية بصاروخ في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.



اختباء طفل سوري أسفل بطانية في دراجة، وسط فرار المدنيون من بلدة الأتارب.



حصول قطة على أطراف صناعية من التيتانيوم مطبوع ثلاثي الأبعاد في عيادة بيطرية بروسيا، بعد فقدانها جميع أطرافها.



ارتداء جيمس كوردن وريبيل ويلسون لزي قطط في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوية 92 في لوس أنجلوس.



عروس مسلمة تلتقط صورة في حفل زفاف جماعي يضم جميع الديانات في الهند.



أختام مرقطة تسبح في خزان مياه ضخم في حديقة حيوان باليابان.