 إطلاق نار جديد في مركز تجاري في بانكوك ومقتل سيدة وإصابة أخرى - بوابة الشروق
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إطلاق نار جديد في مركز تجاري في بانكوك ومقتل سيدة وإصابة أخرى

الشرطة التايلاندية-صورة أرشيفية
الشرطة التايلاندية-صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 5:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 5:10 م

أفادت الشرطة التايلاندية، بأن مسلحا أطلق النار في مركز تجاري في بانكوك اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة أخرى.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناكروين إن ضحيتي إطلاق النار من النساء، وأن الشرطة لا تزال تبحث عن مطلق النار.

ونقلت وسائل إعلام تايلاندية عن الشرطة قولها إن مطلق النار كان الصديق السابق للضحية التي لقت حتفها.

وأشارت إلى أن رصاصة أصابت عن غير قصد سيدة أخرى في ذراعها.

ويأتي إطلاق النار اليوم بعد أكثر من أسبوع من قيام جندي تايلاندي بإطلاق النار بصورة عشوائية في مركز تجاري شمال شرق البلاد ما أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 58 آخرين، قبل أن تتمكن سلطات الأمن من قتله.


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