وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد لبحث تشكيل الحكومة العراقية

توجه وفد من حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة رئيسه المشترك لاهور شيخ جنكي اليوم الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد، للتشاور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني فريد أسرد، إن "الوفد غادر السليمانية إلى بغداد لإجراء المباحثات اللازمة حول تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن "الوفد الذي يترأسه شيخ جنكي، يضم جوان إحسان وآلا طالباني وسعدي أحمد بيره".

وانتخب مجلس قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الثلاثاء كلا من بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي رئيسين مشتركين للحزب.

ومن مجموع 93 عضواً حضروا اجتماع مجلس القيادة، حصل بافل الطالباني، ولاهور شيخ جنكي على 92 صوتاً.

وقال لاهور شيخ جنكي خلال الاجتماع: "مهمتنا الأساسية كرئيس مشترك هو التقارب مع المواطنين، وسنعمل مع الأخ بافل الطالباني كجنديين مجهولين".

بدوره، أشار بافل الطالباني إلى أنه "لن نفرِّط بهذه الثقة مطلقاً وسنعمل جنباً إلى جنب للنهوض بالحزب".