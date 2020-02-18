وزير خارجية العراق يدعو إلى إعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مع نظيره الدنماركي ييبي كوفود، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن "الحكيم التقى نظيره الدنماركي كوفود، واستعرض معه تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها في سائر المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية وتشجيع المُستثمِرين الدنماركيين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتوافِرة في العراق".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا عددا من القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّية مُواصَلة الجُهُود لتثبيت الاستقرار، كما تناولا مكافحة الإرهاب في المنطقة، وضرورة تبنّي مواقف داعمة لدول المنطقة في ظلّ الأوضاع الراهنة".

وثمَّن الحكيم، مواقف الدنمارك الداعمة للعراق، ومُساهَمتها في بناء قدرات القوات العراقيّة، والدعم الإنسانيّ ، داعيا إلى إعادة فتح السفارة الدنماركيّة في بغداد، مشدّدا على أنّ العراق يرفض امتداد الصراع إلى أراضيه، أو تحوُّله إلى ساحة للخلافات.

وتشارك الدنمارك بقوة عسكرية في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وقوامها 130 جنديا كانت سحبتهم إثر مطالبة مجلس النواب العراقي بخروج كافة القوات الأجنبية من البلاد بعد غارة أمريكية على موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس أودت بحياتهما الشهر الماضي.