الجيش الوطنى الليبي يعلن تفاصيل استهداف مستودع ذخيرة داخل ميناء طرابلس

أعلن الجيش الوطنى الليبي أنه أعطى أوامر بتوجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس لإضعاف إمكانيات المرتزقة الذين وصلوا من سوريا.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية: "وحدات القوات المسلحة تحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليهم، ولكن نظرا للخروقات المتكررة وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة السراج وزمرته، فإن القوات المسلحة أعطت أوامرها لتوجيه ضربة عسكرية، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا ليعاونوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيم "داعش والقاعدة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع البيان: "إن الجيش الوطني الليبي يدعوا العناصر المنطوية تحت الجماعات المدعومة من قبل السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بما تم التعهد عليه في مؤتمر برلين أمام العالم ، وذلك لأن رد القوات المسلحة العربية الليبية لن يكون بالأمر الهين والبسيط".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قد قال غسان سلامة إن ميناء العاصمة طرابلس البحري تعرض لهجوم، دون أن يدلي بتفاصيل.

وشوهد في طرابلس دخانا كثيفا يتصاعد من منطقة الميناء. وقال مصدر في الميناء إن مستودعا ضُرِب في الهجوم.