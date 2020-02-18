عمدة لندن يدعو الاتحاد الأوروبي السماح لمعارضي «بريكست» الاحتفاظ بالجنسية الأوروبية

دعا عمدة لندن صادق خان، الاتحاد الأوروبي السماح للبريطانيين الذين يشعرون بالحزن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بالحفاظ على الجنسية الأوروبية.

وحث خان، في تصريح له قبيل زيارته للعاصمة البلجيكية (بروكسل) نشرته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، الحكومة البريطانية على السماح لمواطنيها بالحصول على "المواطنة المنتسبة" للاتحاد الأوروبي، التي من شأنها السماح لهم بالحفاظ على الكثير من حقوقهم التي كانوا يمتلكونها قبل "بريكست"، والتي من بينها حرية الانتقال بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقال عمدة لندن إنه مثل كثير من البريطانيين، يشعر بحزن شديد ، لأن بلاده لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن مستقبل بريطانيا لا يتصل اتصالا وثيقا ببقية أوروبا.