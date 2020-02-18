 إضراب يعطل حركة المواصلات والخدمات الحكومية في اليونان - بوابة الشروق
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إضراب يعطل حركة المواصلات والخدمات الحكومية في اليونان

إضراب اليونان
إضراب اليونان
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 5:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 5:01 م

توقفت حركة العبارات والمواصلات العامة والخدمات الحكومية في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم /الثلاثاء/، جراء إضراب يستمر لمدة 24 ساعة، في إطار معارضة الخطة الحكومية لإصلاح نظام المعاشات.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن حركة القطارات والرحلات الجوية لم تتضرر جراء الإضراب، موضحة أنه تم تطبيق الإضراب بعدما قدم مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات إلى البرلمان، والذي يضم خطة لتخفيض تمويله وتعديل طريقة إدارة أموال المعاشات.

ويُعد إصلاح نظام المعاشات قضية مستمرة في اليونان بعد عقد من الأزمة المالية وعمليات الإنقاذ الدولية، التي شهدت سلسلة قروض وخفض في الفوائد والمرتبات.


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