المرصد السوري: مقتل 3 مدنيين في قصف مدفعي وغارات جوية بين حلب وإدلب







أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين في قصف مدفعي وغارات جوية على منطقتي الدانا والإبزمو بين حلب وإدلب.

وأضاف المرصد - وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية - أن الطائرات السورية والروسية قصفت عشرات المواقع للفصائل المسلحة في ريفي حلب الغربي والشمالي والغربي، وأيضا في ريف إدلب الجنوبي وطريق (دارة عزة) الرابط بين عفرين وإدلب.

وكان المرصد السوري قد رصد أمس تنفيذ الطائرات الروسية لأكثر من 120 ضربة جوية، استهدفت خلالها مناطق في (كفرنبل الرامي، وبسنقول، ومدينة أريحا، وتقاد، والأتارب، وكفرعمة، وجبل الشيخ بركات، ومحيط دارة عزة، وطريق دارة عزة -ترمانين الرابط بين عفرين وإدلب، وأرحاب وكفرنوران).