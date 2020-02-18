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رئيس الوزراء الجزائري يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 8:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 8:12 م

استقبل عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة المدير التنفيذي للصندوق مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزور.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية ، إن هذا اللقاء يأتي في إطار المهمات الدورية لخبراء الصندوق مع جميع الدول الأعضاء ويعد فرصة للطرفين للتأكيد على نوعية العلاقات التي تربط بينهما.
كما سمح اللقاء لجراد بالتطرق لوضع وآفاق تنمية الاقتصاد الوطني وكذلك الارضيات التي يراها الجهاز التنفيذي الجديد مناسبة من اجل تحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية للبلاد.
وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية عبد الرحمن راوية ومحافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، تبادل وجهات النظر حول طرق وآليات تعزيز الشراكة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي.

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