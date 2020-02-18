 وزير الخارجية الروسي يبحث غدا مع نظيره الأردني الوضع في سوريا وليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الروسي يبحث غدا مع نظيره الأردني الوضع في سوريا وليبيا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 4:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 4:20 م

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، غدا الأربعاء بموسكو، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الوضع في سوريا وليبيا والعلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن أحد المواضيع الرئيسية للمباحثات سيكون الوضع في سوريا وحولها.

وأضاف البيان أنه في سياق النهج المشترك تقف روسيا والأردن مع التسوية السريعة للأزمة السورية على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي ومع وحدة سيادة وسلامة أراضي سوريا ويتفاعلان لإزالة الإرهابيين الدوليين من الأراضي السورية بشكل نهائي.

وأكدت الخارجية الروسية أنه من المرتقب أيضا تبادل الآراء بين روسيا والأردن بشأن الوضع في ليبيا وضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي بهدف تطبيع الوضع في هذا البلد بأسرع وقت.


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