اليابان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 523 حالة

أعلن مسئولو الصحة في اليابان ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد إلى 523 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات إصابة جديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، أن إحدى الحالات الجديدة يقل عمرها عن 20 عاما، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف هذه الحالات في محافظة (واكاياما).

يُشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).