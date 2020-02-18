تايوان تحارب فيروس كورونا بصور الحيوانات الأليفة والرسوم الكرتونية

قررت تايوان، مخالفة شقيقتها الكبرى الصين، في طريقة الحرب التوعوية ضد كورونا، فعلى عكس الشعارات الوطنية المزلزلة التي تستخدمها الصين، روجت حكومة تايوان لأقنعة لطيفة وأسلوب النكات في التوعية ضد المرض؛ لتجنب إحداث حالة هلع بين المواطنين.

وبحسب قناة "فرانس 24"، انتشرت صور الحيوانات الأليفة على التحذيرات الحكومية من المرض على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت نفس الصور على الأقنعة الموزعة على المواطنين للوقاية من المرض.

ومن الصور التي شاع استخدامها من قبل الحسابات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصية كلب كرتونية يدعى "زونشاي"، والذي يروج للتعليمات الخاصة بارتداء الأقنعة وغسل اليدين وكيفية التعامل مع الآخرين بطريقة صحية، وتمت إعادة نشر المحتويات المتضمنة لصور "زونشاي" مئات آلاف المرات.

يقول أحد أحدث منشورات "زونشاي": "اترك الأقنعة لمن يحتاجها. فقط اغسل يديك جيدا، ولا تكثر من لمس عينيك أو أنفك".

وفي منشور لـ"زونشاي" ليلة الفلانتين، سرد عدة نصائح متعلقة بالاحتفال والحب الصحي، بدءا من السلام باليدين حتى تبادل القبلات، لينتهي المنشور بتساؤل ماذا يفعل القارئ إن كان وحيدا؟ لتجيب الشخصية الكرتونية بأن "عليه البقاء في المنزل إذا".

وفي تعميمها المتعلق بقواعد دخول المسافرين للصين، قامت وزارة الخارجية باستخدام قناعا يحمل رمز الحمامة وكلمة "أمان"، بدلا من رمز الفيروس المعتاد بتلك المواقف في أي دولة.

وأما في بيان وزارة الاقتصاد التايوانية لتكذيب إشاعة نفاد الصحون الورقية بسبب كورونا، تم استخدام صوت الأوز؛ للتعبير عن أن تلك الأخبار "مبالغة"؛ لأن صوت الأوز شبيه في نطقه لكلمة "مبالغة" باللغة المندورينية الشائعة في تايوان.

ويأتي ذلك مختلفا تماما عن نوع شعارات التوعية الشائعة بالصين، إذ يظهر على إحدى اللافتات التحذيرية من قبل الحكومة بولاية هوباي معقل الفيروس عبارة "أن تزور شخصا، يعني أنك تقتله، وأما إذا التقيت مع أصدقائك وأقاربك فهذا يعني انتحارا جماعيا"، ورغم أن تايوان شهدت يوم الأحد أول حالات الوفاة بها جراء المرض، إلا أنها بسياسات وقائية ناجحة، لم يزد عدد المصابين لديها عن الـ20 شخصا.

وقد حدثت حمى شرائية لأقنعة الوقاية في تايوان مع بدء انتشار أخبار الفيروس، لكن الحكومة سيطرت على الأمر ومنعت شراء أكثر من قناعين أسبوعيا لكل شخص، وذلك ببطاقة تأمين صحي يملكها.

وكذلك منعت السلطات التايوانية إخراج أكثر من 250 من الأقنعة خارج البلاد، إذ تم القبض على سفينة صيد تقوم بتهريب 71 ألف قناع خارج البلاد منذ أيام.

يذكر أن الحزب الديمقراطي التقدمي "حزب الأغلبية التايواني"، ورئيسة تايوان تساي إينج، استخدما الشخصيات الكرتونية وأيقونات الحيوانات في حملاتهما الانتخابية التي كللت بالنجاح.

كذلك لم تغب الرموز الكرتونية عن تصريح رئيس الوزراء التايواني تسو تسينج شانج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين تحذيره من الإفراط في شراء بكرات المناديل، إذ قال: "يجب أن يكون لديك بكرة واحدة، فلا داعي للتخزين وتصديق الإشاعات"، وهنا يبرز أيضا حب رئيس الوزراء في استخدام القافية في كلامه، إذ أن كلمتي "تخزين" و"بكرة" تتشابهان في النطق باللغة المنديرينية.