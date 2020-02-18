طبعة جديدة من «الأمثال العامية» لأحمد تيمور باشا

شيماء شناوي

أصدرت دار الشروق، الطبعة الرابعة من مجلد «الأمثال العامية»، للمؤرخ المصري أحمد تيمور باشا، أحد كبار رجال النهضة العربية، والباحث في حقول اللغة والأدب والتاريخ.

هذا الكتاب واحد من أمهات الكتب التي تحمل صفة الاتقان إلى جوار صفة الريادة، هنا يقدم لنا العلامة «أحمد تيمور باشا» ما يزيد على ثلاثة آلاف مثل شعبي مصري هي خلاصة ما جمعه عبر السنوات من تعبيرات شاعت على لسان المصريين في عصره وقبله. وما لبث هذا القاموس أن أصبح المرجع الأشهر والأوسع عن حياة المصريين وكلامهم وعاداتهم وتقاليدهم بل وطرق تفكيرهم.

وفضلاً عن خفة الدم الممتعة في روح الأمثال وكلماتها وما تحمله من حنين جميل إلى حكمة الآباء والأجداد، فإن الشروح المختصرة المفيدة التي وضعها المؤلف كانت وستظل خير مساعد على فهم الكنوز التي تتضمنها الأمثال ومنها الآتي: «الأرض تِضرَب وَيَّا اصحابها»، «تيتي تيتي زي ما رحتي جيتي»، «ما يدايق الزريبة إلا النعجة الغريبة»، «فين عزمك يافشّار آدي السيف وآدي صاحب التار»، «سفيهك داريه وأعمل كحك وأدّيه»، «يابا علمني الرزالة، قال: اللي تقوله عيده»، «قبل ما أقول يا أهلي يكونوا جيراني غاتوني»، وغيرها.