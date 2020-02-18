صرف مليون جنيه لتلبية احتياجات التنمية بسانت كاترين

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تعليماته بصرف مبلغ مليون جنيه؛ لتلبية احتياجات التنمية بمدينة سانت كاترين.

ووجه «فودة» بسرعة تغطية شركة الكهرباء الكابلات الأرضية بالتنسيق مع مدينة سانت.

وطالب محافظ جنوب سيناء، رئيس مدينة شرم الشيخ، اللواء محمود السولية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والطب البيطري؛لاتخاذ اللازم للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير مكان لـ8 ذكور، و4 إناث، و4 قاعود خلفة من الهجن، مهداة من دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي، الذي عقده محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وجميع رؤساء المدن ومديري عموم المديريات والإدارات الخدمية والمعنية.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/ 2020، ووجه بسرعة الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني للتنفيذ.

كما استعرض موقف استكمال طريق نبق بشرم الشيخ، والموقف التنفيذي لمزرعة العجول "مصر الخير"، ومزارع البيض والإنتاج الداجني، ببئر أبو كلام بطور سيناء.