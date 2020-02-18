الكويت تسير 180 قافلة إغاثية لنجدة 300 ألف محتاج في 9 دول

أعلنت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتية تسييرها نحو 180 قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية في عدد من المناطق الفقيرة والمنكوبة حول العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية جمال النوري - في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/ - "إن القوافل الإغاثية التي قامت الجمعية بتنظيمها منذ الأول من نوفمبر الماضي قدمت أشكالا متعددة من المساعدات، وعلى رأسها السلال الغذائية، ومواد التدفئة، والبطانيات، كما شملت القيام بعمليات جراحية في بعض المناطق من خلال العيادات الطبية المتنقلة، مشيرا إلى استفادة أكثر من 300 ألف محتاج ومتضرر حول العالم من قوافل الجمعية التي بلغت كلفتها نحو 3 ملايين دولار".

وحول الدول التي استفادت من حملات المساعدات الإنسانية، أكد النوري أن القوافل التي أطلقتها الجمعية شملت كل من (سوريا، واليمن، والهند، وبنجلاديش، وباكستان، والصومال، وقيرقيزيا، ولبنان، والأردن)، بالإضافة إلى مناطق نزوح مسلمي الروهينجا.

وأوضح أن معاناة اللاجئين السوريين والنازحين في الداخل السوري لاقت اهتماما كبيرا في ظل هذه الأجواء شديدة البرودة؛ حيث قامت الجمعية ببناء بيوت وخيام لإيواء المشردين، كما كان لهؤلاء النازحين النصيب الأكبر من وسائل التدفئة والوقود والأغطية والملابس والأغذية، التي تم تقديمها لهم.