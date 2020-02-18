مقتل شخص بحادث إطلاق نار في مركز تجاري في بانكوك

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد الأشخاص نتيجة حادث إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل، دون المزيد من التفاصيل.