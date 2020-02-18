أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد في السعودية بدء 11 ألف مسجدا بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذا لمبادرة "السبع المثاني"، التي تهدف إلى تصحيح تلاوة سورة "الفاتحة" وقصار السور في القرآن الكريم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واسط اليوم الثلاثاء، أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة بدأ اليوم تنفيذ مبادرة "السبع المثاني"، إحدى مبادرات الفرع لتفعيل ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة، بعنوان: "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، وذلك بمقر الفرع بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن مبادرة "السبع المثاني" تهدف إلى تصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور، بمشاركة أئمة وخطباء المنطقة، حيث تأتي ضمن 16 مبادرة يشارك بها الفرع لتفعيل رؤية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في نشر استخدام لغة القرآن والاعتزاز بها، للتأكيد على الدور الكبير الذي توليه الدولة في الاهتمام والعناية بالقران الكريم واللغة العربية.

وأفاد الخامري بأن أكثر من 11 ألف مسجدا في منطقة مكة المكرمة بدأت تنفيذ المبادرة التي يشارك بها نخبة من المشايخ والدعاة وأئمة المساجد، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، لافتاً إلى أن المبادرة ستسهم في تصحيح تلاوة كبار السن، ومن هو في حاجة لذلك من المقيمين الذين لا يجيدون اللغة العربية.