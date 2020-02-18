حزب معارض بتايلاند يؤكد براءته قبل صدور حكم قضائي بشأن حله

قال حزب المستقبل إلى الأمام التايلاندي المعارض، اليوم الثلاثاء، إنه لم ينتهك أي قوانين، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه صدور حكم قضائي بشأن ما إذا كان يجب حله بسبب تلقيه قرض اعُتبر غير قانوني.

وقال الأمين العام للحزب، "بيابوتر ساينجكانول"، اليوم الثلاثاء، إنه لم تكن هناك قوانين تمنع الأحزاب السياسية من الحصول على قروض، مضيفا أن تعاملات الحزب اتسمت بالشفافية.

وكانت الهيئة الانتخابية قد قضت في نوفمبر الماضي أن القرض الذي يقدر بـ191 مليون بات (6.1 مليون دولار) الذي تلقاه الحزب من زعيمه "ثاناثورن جوانجرونجروانجكيت" غير قانوني.

كما أوصت الهيئة بأن تقضي المحكمة الدستورية بحل الحزب.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها الجمعة المقبلة.

وقال بيابوتر إن الحزب اختار الحصول على القرض من زعيمه بدلا من جمع الأموال من خلال أساليب مثيرة للشبهات، مثل تنظيم حفلات.

يشار إلى أن رئيس الوزراء، "برايوت تشان أوتشا" يحكم تايلاند منذ أن قاد انقلابا عام 2014 للإطاحة بالحكومة المنتخبة.

واحتفظ أوتشا بمنصبه كرئيس للوزراء عقب أن تم إجراء انتخابات وفقا لقواعد انتخابية جديدة، طرحها المجلس العسكري.

وحل حزب المستقبل إلى الأمام، الذي يعارض بشدة الحكم العسكري، في المركز الثالث في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي.