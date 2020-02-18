اتحاد الصناعات: نتوقع انخفاض أسعار الملابس الصيفي بسبب «كورونا»

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن التوقع بزيادة أسعار الملابس الصيفية؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» خاطئ وغير حقيقي، متوقعًا انخفاض الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أصحاب المحلات يجهزون لموسم الصيف بفترة كافية قبل قدومه، مؤكدًا أن كل البضائع الصيفي جاهزة في المخازن؛ من اجل طرحها في السوق.

وأشار إلى انخفاض نسبة استيراد الملابس الجاهزة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن حجم المعروض في السوق المصري 80% منه صناعة مصرية، و20% صناعة مستوردة، مقارنة بنسبة 50% لكلا الصناعتين منذ ثلاثة أعوام.

وأوضح أن زيادة حجم المعروض من المنتج المصري؛ يرجع إلى أن المنتج المصري أصبح جيدًا ومواكبًا لخطوط الموضة العالمية ومطروحًا بسعر مناسب، لافتًا إلى أن هذه العوامل ساهمت في استرجاع ثقة المستهلك المصري للمنتج المحلي.

وطمأن المستهلكين بزيادة حجم الإنتاج في الأسواق؛ نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر وانخفاض سعر العملات الأجنبية، فضلًا عن المنافسة الشديدة بين مصنعي الملابس الجاهزة، موضحًا أن المصانع المصرية متواجدة بوفرة وطورت آلاتها ومعداتها بشكل كبير.