القضاء الإيراني يصدر لائحتي اتهام بحق موقوفين فرنسيين اثنين

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صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن لائحتي اتهام صدرت لفرنسيين اثنين موقوفين منذ أشهر بتهمة "انتهاك الأمن القومي".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي أن القضاء سيبدأ نظر قضيتهما في الثالث من مارس.

وتعليقا على تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين يطالبون بالإفراج عنهما، قال المتحدث: "لا نقبل أي تدخل من جانب أي بلد أجنبي في الشؤون الداخلية والقضائية للبلاد، وخاصة تلك التي تقوم بأعمال عدائية ضد الجمهورية الإسلامية".

وتعتقل إيران الأكاديمية الفرنسية الإيرانية "فاريبا عادل خاه" والباحث الفرنسي "رولان مارشال" منذ منتصف العام الماضي.

وجدد المتحدث اليوم التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية لا تعترف بازدواجية الجنسية بالنسبة لمواطنيها.

وكانت فرنسا استدعت في ديسمبر سفير إيران لدى باريس على خلفية ما وصفته بأنه سجن "لا يطاق" لاثنين من رعاياها.