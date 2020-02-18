 روسيا تدعو البرلمانيين الأفغان للمشاركة في المنتدى الدولي السنوي تطوير البرلمانية - بوابة الشروق
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روسيا تدعو البرلمانيين الأفغان للمشاركة في المنتدى الدولي السنوي تطوير البرلمانية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 6:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 6:23 م

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين، البرلمانيين الأفغان للمشاركة في المنتدى الدولي السنوي الثالث "تطوير البرلمانية" الذي سيعقد في العاصمة الروسية موسكو نهاية شهر يونيو المقبل.

وقال فولودين، خلال لقائه رئيس الغرفة السفلى للمجلس الوطني الأفغاني مير رحمان رحماني، في موسكو اليوم الثلاثاء: "نأمل في أن يسمح الحديث مع زملائنا من دول أخرى بإيجاد أجوبة عن الأسئلة التي تخص جميع الدول، وإيجاد حلول لمواجهتها معًا".

ومن جانبه، عبّر رئيس مجلس النواب للمجلس الوطني الأفغاني عن امتنان بلاده لروسيا على دعمها بدء الحوار بين الأفغان، قائلًا: "على الرغم من الوجود الأمريكي، إلا أن أفغانستان تشعر دائمًا بدعم روسيا".

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