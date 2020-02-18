رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني يعتزم الترشح لرئاسة حزب ميركل

يعتزم وزير البيئة الألماني الأسبق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتجن، الترشح لخلافة أنيجريت كرامب-كارنباور في منصب رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء أن روتجن "54 عاما" أعلن ترشحه في خطاب لرئيسة الحزب.

وأكد روتجن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم أيضا عزمه الترشح، ليكون بذلك أول عضو في الحزب يعلن ترشحه لمنصب الرئيس رسميا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الكتلة البرلمانية الأسبق للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس، ووزير الصحة الألماني ينز شبان، من المرشحين المحتملين أيضا لرئاسة الحزب.

وجاء في خطاب روتجن، بحسب صحيفة "راينيشه بوست"، أنه على قناعة راسخة بأن الأمر يدور حول أكثر من مجرد تولي رئاسة الحزب ولا يدور مطلقا حول مصلحة شخصية.

وكتب روتجن: "الوضع خطير لدرجة أنه يتعلق بمستقبل الحزب المسيحي الديمقراطي، وبما يعنيه لاستقرار ألمانيا".

يُذكر أن كرامب-كارنباور أعلنت مؤخرا عزمها عدم الترشح للمستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة خريف عام 2021، والتخلي عن رئاسة الحزب عقب اختيار مرشح آخر.

ويأتي قرار كرامب-كارنباور في أعقاب فضيحة تعاون حزبها في ولاية تورينجن مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من أجل انتخاب توماس كمريش رئيسا لحكومة الولاية.

وشغل روتجن منصب وزير البيئة الاتحادي خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012. وفي انتخابات بأصوات أعضاء الحزب فاز روتجن بالرئاسة الإقليمية للحزب في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، ثم خسر في انتخابات برلمان الولاية عام 2012، ما دفع المستشارة ورئيسة الحزب على المستوى الاتحادي في ذلك الحين ميركل إلى تنحيته من الوزارة. وتمكن روتجن بعد ذلك من إبراز نفسه مجددا على المستوى الدولي من خلال ترأسه للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني.