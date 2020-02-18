 الأمم المتحدة: مقتل 299 شخصا في سوريا منذ مطلع العام الجاري - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: مقتل 299 شخصا في سوريا منذ مطلع العام الجاري

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 12:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 12:53 م

أعلنت الأمم المتحدة، صباح الثلاثاء، مقتل 299 شخصًا في سوريا، منذ مطلع العام الجاري، خلال العمليات العسكرية في إدلب وحلب.

وطالبت الأمم المتحدة، حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، بضرورة فتح ممرات إنسانية في الشمال السوري.


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