«مستقبل وطن» ينظم قافلة طبية للعيون وأخرى لتنظيم الأسرة في كفرالشيخ

نظم حزب مستقبل برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية لمرضى العيون، وأخرى لتنظيم الأسرة بمركز بيلا، وذلك تحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، وذلك في إطار المبادرات والفعاليات التي ينظمها الحزب بجميع المحافظات.

من جانبه أوضح جمال الصيرفي، أمين الحزب في مركز بيلا، أنه بالنسبة لقافلة مرضى العيون تم توقيع الكشف الطبي على 200 حالة وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانًا، بالإضافة إلى أنه لم يتم تحويل أي حالات خارج بيلا.

أما بخصوص قافلة تنظيم الأسرة فتمت بالتنسيق مع أمانة المرأة بقرية أبشان، حيث أُجري الكشف على مائة حالة، وتقديم الأدوات الطبية اللازمة لهم.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب؛ لتفعيل المشاركة المجتمعية والاهتمام بصحة المواطنين لتحقيق التقدم والبناء.