بيزوس يتعهد بتخصيص 10 مليار دولار لمكافحة التغير المناخي

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(د ب أ)

تعهد مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية لتجارة التجزئة عبر الانترنت اليوم الاثنين بتخصيص 10 مليارات دولار من أجل إنشاء صندوق لمكافحة التغير المناخي.

وكتب بيزوس في منشور عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" قائلا: "يسعدني اليوم أن أعلن عن إطلاق صندوق بيزوس إرث"...."التغير المناخي هو أكبر تهديد لكوكبنا".

وأضاف بيزوس أن هذا الصندوق سيقدم التمويل للعلماء والنشطاء والمنظمات غير الهادفة للربح.

ولم يشر بيزوس في إعلانه إلى تفاصيل أوضح حول كيفية إنفاق هذه الأموال.

وقال بيزوس في المنشور الذي رافقه صورة لكوكب الأرض من الفضاء "يمكننا إنقاذ الأرض. سيجري اتخاذ إجراء جماعي من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والدول القومية والمنظمات العالمية والأفراد".

وقد أعلن بيزوس في السابق التزام شركته بالوفاء بأهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ، على الرغم من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذا الاتفاق الذي وقعت عليه معظم دول العالم.

وقد واجه مؤسس موقع أمازون انتقادات في الماضي بسبب تبرعه المحدود في العمل الخيري، لكنه زاد من تبرعاته في السنوات الأخيرة، بما في ذلك على التعليم ومحاربة التشرد.