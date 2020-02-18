 أنباء عن سقوط قذائف داخل ميناء طرابلس في ليبيا - بوابة الشروق
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أنباء عن سقوط قذائف داخل ميناء طرابلس في ليبيا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 2:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 2:49 م

أفاد تقريير ليبي اليوم الثلاثاء بسقوط عدة قذائف داخل ميناء طرابلس.

وبثت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة اليوم لقطات خاصة تظهر أعمدة الدخان وهي تتصاعد من ميناء طرابلس نتيجة قذائف أطلقتها قوات الجيش الوطني الليبي. ‎


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