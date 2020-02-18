أنباء عن سقوط قذائف داخل ميناء طرابلس في ليبيا

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أفاد تقريير ليبي اليوم الثلاثاء بسقوط عدة قذائف داخل ميناء طرابلس.
وبثت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة اليوم لقطات خاصة تظهر أعمدة الدخان وهي تتصاعد من ميناء طرابلس نتيجة قذائف أطلقتها قوات الجيش الوطني الليبي.