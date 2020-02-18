سفير فرنسا بمصر: نسعى لتفعيل برامج تعليم اللغة لطلاب البلدين

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قال السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه، إن بلاده تسعى لتفعيل برامج تعليم الطلاب الفرنسيين اللغة العربية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى تعليم الطلاب المصريين اللغة الفرنسية من خلال كورسات خاصة وعقد معسكرات صيفية للطلاب الفرنسيين وإرسال طلبة الأكاديمية بفرنسا خلال فترة الصيف.

وكان قد استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، السفير الفرنسي استيفان روماتيه، وقنصل عام فرنسا بالإسكندرية جنينا ايريرا، وذلك بمقر الأكاديمية العربية بأبو قير، والوفد المرافق لهما.

واستعرض عبدالغفار، خلال اللقاء أفرع الأكاديمية بمصر دوله المقر وخارجها سواء بدولة الإمارات وسوريا وقدم للوفد شرحا وافيا عن الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية كمؤسسة تعليمية وصرح علمي كبير وعريق وبيت خيرة يقدم خدماته لجميع الدول العربية.

وأبدى سفير فرنسا اهتمامه بمصر ورغبته في زيارة الأكاديمية واستعداده لزيادة وتقوية العلاقات التي هي أساسا متواجدة بين الأكاديمية وبعض جامعات فرنسا.