الجامعة العربية: ترسيخ الحريات والتعايش السلمي طوق نجاة للإنسانية

قال السفير قيس العزاوي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام والاتصال إن حرية العبادة وحرية المعتقد من أولويات دعوة الأنبياء والرسل، حيث جعل الله الاختلاف سنة الحياة، مؤكدا الإرادة الإلهية على سنة التعايش والمحبة ونبذ العنف لقوله تعالي "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".. موضحا أن هذه صورة مشرفة لترسيخ الحريات والتعايش السلمي.

وقال العزاوي، في كلمته خلال مؤتمر (من حرية العبادة إلى حرية الدين والمعتقد) تحت شعار " تعزيز الشراكة بين الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الدينية" والذي عقد بالمركز الثقافي الإيطالي اليوم الثلاثاء، إن المؤسسات الدينية والسياسية حريصة على تعميم هذه الصورة لأنها حبل نجاة للإنسانية كلها في نبذ العنف والكراهية والتعصب.

وأضاف أن الجامعة العربية اهتمت بتسليط الأضواء على الشراكات المختلفة والتعاون بشكل دائم مع جميع المؤسسات، لمواجهة ظاهرة التطرف والتعصب بكافة صوره، مؤكدا أن الحوار هو الأساس لترسيخ التعايش السلمي والتعاون والسلام.

وأشار إلى دور الجامعة العربية في بلورة الثقافات لترسيخ العدل والإنصاف ونبذ الكراهية، موضحا أن تصاعد حدة التطرف التي تنقلها بعض وسائل الإعلام تؤكد الحاجة الملحة إلى قوانين ترتكز على التعايش السلمي والتعاون، مشيدا بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان والتي دعت إلى التعايش المشترك، والسلام المستدام.

وأكد العزاوي أن الجامعة العربية اهتمت بتشجيع إقامة مجتمعات سلمية، لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة مجتمعية شاملة وضمان تكافؤ الفرص، لافتا إلى إثارة الكراهية ضد الإسلام حتى جاء مصطلح الإسلاموفوبيا، والذي شوه صورة الإسلام كثيرا وهو برئ من هذا التشويه.

ولفت إلي أن الضرورة استدعت سرعة تدخل المجتمع الدولي لوقف آلة التشويه والتخويف وإبراز جهود المؤسسات الدينية لمواجهتها والتصدي لها، موضحا أن التطرف من أكثر التحديات التي تشكل تهديدا كبيرا على الدول لأنها المصدر الأساسي لتفكك المجتمعات والمنبع الرئيسي للعنف والإرهاب.

واختتم مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية - كلمته - بالتأكيد على أن العالم يتجه إلى المزيد من الترابط والانتماء، وزيادة معايير الأفكار والتعاون والمواطنة ونبذ التمييز على أساس العرق والدين، معربا عن أمله في أن يضع علماء الدين حدا لهذا.