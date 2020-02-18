الصين تبدأ تلقي طلبات الإعفاء الضريبي لبعض الواردات الأمريكية اعتبارا من مارس المقبل

تبدأ لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في تلقي طلبات الشركات المحلية للإعفاء من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة على بعض المنتجات الأمريكية اعتبارا من الثاني من شهر مارس المقبل.

وذكرت اللجنة –في بيان اليوم الثلاثاء - أن هناك 696 نوعا من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة على قائمة الإعفاء، بما في ذلك لحم الخنزير ولحم البقر وفول الصويا والمعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعي والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن للشركات المحلية التي تسعى للحصول على إعفاءات من التعريفات الإضافية على المنتجات الأمريكية تقديم طلبات اعتبارا من 2 مارس المقبل، وسيكون الإعفاء نافذا لمدة عام بعد الموافقة عليه.