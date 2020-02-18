كوريا الجنوبية تؤكد مواصلة التبادلات رفيعة المستوى مع الصين رغم تفشي كورونا

تواصل كوريا الجنوبية مشاوراتها مع الصين بشأن التبادلات رفيعة المستوى كما هو مخطط؛ على الرغم من تفشي فيروس (كورونا) المستجد في الصين.

وذكرت الوزارة في تقرير أصدرته بشأن السياسة العامة وأحاطت به البرلمان حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء وسط تكهنات بأن تفشي الفيروس يمكن أن يضطر الرئيس الصيني شي جين بينج لتأجيل خطته لزيارة كوريا الجنوبية -أن سول وبكين تعقدان محادثات لترتيب زيارة "شي" إلى سول في النصف الأول من هذا العام.

وأضافت "أنها ستواصل التشاور مع الصين بشأن الجداول الدبلوماسية الرئيسية المستقبلية في ظل الفهم المشترك بأن الخطط بين كوريا الجنوبية والصين ستتم متابعتها دون أي عوائق"، وتسعى سول إلى ترتيب زيارة الزعيم الصيني كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في جهودها الرامية إلى نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وتعزيز السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن الفيروس الذي أودى بحياة 1.868 شخص في الصين وحدها قد أثار تساؤلات حول ما إذا كان في مقدور الرئيس "شي" تنفيذ خططه الدبلوماسية الخارجية، على الرغم من أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج يلعب دورا رائدا في الإشراف على استجابة بكين للفيروس القاتل.