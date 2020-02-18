الخارجية العراقية تدعو لإعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد



دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إلى إعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد، مؤكدًا رفض بلاده لامتداد الصراع إلى أراضيه أو تحوله إلى ساحة للخلافات.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء، أن الحكيم التقى نظيره الدنماركي جيبي كوفد، وبحثا تطورات العلاقات الثنائية والارتقاء بها في سائر المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية، وتشجيع المستثمرين الدنماركيين على الإفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في العراق.

وأضافت أن الجانبين بحثا عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية مواصلة الجهود لتثبيت الاستقرار، كما تناولا مكافحة الإرهاب في المنطقة وضرورة تبني مواقف داعمة لدول المنطقة في ظل الأوضاع الراهنة.