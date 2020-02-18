الادعاء التركي يأمر بتوقيف 228 شخصا بشبهة دعم جولن

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أفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الثلاثاء، بأن الادعاء أصدر أوامر توقيف بحق 228 شخصا بشبهة تورطهم في دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فقد أصدر الادعاء في ولاية إزمير، على ساحل بحر إيجه، أوامر لتوقيف 101 عسكري، برتبة رقيب، في الخدمة، إلى جانب 56 جنديا سابقا كانوا تقاعدوا أو استقالوا أو تم فصلهم.

وقالت المصادر إن قوات مكافحة الإرهاب بدأت عمليات متزامنة في 43 ولاية.

وفي عملية منفصلة، أصدر الادعاء في العاصمة أنقرة أوامر توقيف لـ71 مشتبها بهم بينهم 33 مسؤولا في الخدمة بوزارة العدل لصلتهم بدعم جولن.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016.

كما تقول أنقرة إن جولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

وصرح وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، في ديسمبر الماضي بأنه جرى فصل نحو 19 ألفا من الخدمة في القوات المسلحة التركية منذ المحاولة الانقلابية.

ومنذ المحاولة الانقلابية، جرى أيضا فصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة في تركيا من أعمالهم بتهمة دعم جولن.