تقارير إيطالية: المهمة الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر السلاح تركز على شرق ليبيا

• «لا ستامبا»: مركبات جوية وبحرية وأقمار صناعية ضمن مهام العملية.. واللجنة العسكرية الليبية المشتركة تستأنف عملها في جنيف

أفادت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، بأن العملية البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي ستركز بشكل أساسي على منطقة الشرق الليبي، وذلك على عكس العملية «صوفيا» التي كانت تغطي الساحل الليبي بأكمله.

كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -الذين اجتمعوا أمس الاثنين في بروكسل- توصلوا إلى اتفاق يقضي بإطلاق مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط؛ لمراقبة احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

من جهتها، قالت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، في تقرير لها اليوم، إن المهمة الجديدة ستستخدم مركبات جوية وبحرية وأقمارا صناعية، موضحة أن العملية ستحمل اسما جديدا وقبل كل شىء تفويضا جديدا.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن المهمة سيكون دورها بشكل أساسي مراقبة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ولكن أيضا التصدي لمسألة الاتجار بالبشر، كما أنها ستواصل تدريب عناصر خفر السواحل الليبي.

وأكدت «لا ستامبا» أن هناك نقطة أخرى لايزال حولها بعض الشكوك، وهي حديث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن إمكانية أن تشمل المهمة الجديدة على عنصر للمراقبة البرية «على حدود ليبيا»، ولكن الصحيفة ذكرت أن الممثل السامي لشئون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال: «ليس من السهل التدخل على الحدود بين الدول ذات السيادة. يجب القيام بكل شىء بالاتفاق مع السلطات الليبية. لذلك يجب أن نتحدث عن هذا الأمر مرة أخرى».

إلى ذلك، قال دي مايو، إن موسكو تعتبر «محاورا مهما» بشأن الأزمة الليبية أيضا، وبصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي «آمل أن تغتنم هذه الفرصة لدعم الطريق نحو السلام».

وأضاف دي مايو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية «إيتار تاس» على ضوء الاجتماع الذي عقد أمس بين وزراء الخارجية والدفاع في إيطاليا وروسيا بالعاصمة روما: «بشأن ليبيا، تدعم إيطاليا بقوة نتائج مؤتمر برلين والعملية التالية لها»، مؤكدا أن حل الأزمة «لا يمكن أن يكون عسكريا بأي طريقة» بل أن «الطريق الذي يجب سلكه قدما، يجب أن يكون طريق الحوار والدبلوماسية».

من ناحية أخرى، انطلقت محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة من جديد في جنيف، اليوم، إذ أعلنت البعثة الأممية عن استئنافها بعد أن وصفت الاجتماعات السابقة بالإيجابية.

وأعربت البعثة الأممية عن أملها في أن تكون الروح الإيجابية والبناءة «كما وصفتها» من قبل أعضاء اللجنة في اجتماعاتهم السابقة مفتاحا للمسار السياسي المقرر عقده في 26 فبراير الحالي.

وحثت البعثة الأممية، المشاركين في المسارات الثلاثة للحوار الليبي (العسكري / الأمني، والسياسي، والاقتصادي) على «التحلي بروح إيجابية وبناءة لما فيه خير بلادهم».

وفي 8 فبراير، أعلنت البعثة انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، في مقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة. ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

ميدانيا، بدأ الجيش الوطني الليبي، اليوم، بتحريك قواته باتجاه مدينة الزاوية (45 كم) غرب العاصمة طرابلس؛ وذلك بهدف تحريرها من الميليشيات المسلحة وعصابات التهريب الخارجة عن القانون، وفي مسعى للضغط على المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج في العاصمة طرابلس، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخباري.

وأرسل الجيش الليبي تعزيزات عسكرية كبيرة لضواحي مدينة الزاوية، حيث نشرت الصفحات المؤيدة للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأول، مقطع فيديو، ظهرت فيه العشرات من الآليات العسكرية والجنود في مدينة العجيلات القريبة من مدينة الزاوية، في طريقهم إلى شن عملية عسكرية أخرى وفتح جبهة جديدة للقتال، وذلك وسط ترحيب من الأهالي.

وتسيطر على مدينة الزاوية عدة ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة السراج من بينها ميليشيات أبوعبيدة الزاوي الموالي لتنظيم القاعدة، وميليشيات أخرى تعمل في التهريب والاتجار بالوقود، ومن بينها «ميليشيات النصر» التي يقودها محمد كشلاف، والتي كانت مواقعها عرضة في أكثر من مرة لضربات الجيش الليبي.