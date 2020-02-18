وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤولين هولنديين تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزيرة الدفاع الهولندية انك بيلفيد، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، تعزيز التعاون الدفاعي والتعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء أن الصفدي - خلال زيارته إلى هولندا - بحث أيضا المستجدات في المنطقة، ووضع اللجنة في صورة التطورات بها ، خصوصاً تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي تشكل القضية المركزية الأولى والأزمة السورية والحرب على الإرهاب ورؤية الأردن تجاهها.

وأكد الصفدي والمسؤولون الهولنديون الحرص المشترك على استمرار العمل من أجل تنمية التعاون وتعزيز العلاقات المتينة التي تربط البلدين وفي إطار الاتحاد الأوروبي.