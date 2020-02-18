 وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤولين هولنديين تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 فبراير 2020 4:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤولين هولنديين تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 4:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 4:06 م

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزيرة الدفاع الهولندية انك بيلفيد، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، تعزيز التعاون الدفاعي والتعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء أن الصفدي - خلال زيارته إلى هولندا - بحث أيضا المستجدات في المنطقة، ووضع اللجنة في صورة التطورات بها ، خصوصاً تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي تشكل القضية المركزية الأولى والأزمة السورية والحرب على الإرهاب ورؤية الأردن تجاهها.

وأكد الصفدي والمسؤولون الهولنديون الحرص المشترك على استمرار العمل من أجل تنمية التعاون وتعزيز العلاقات المتينة التي تربط البلدين وفي إطار الاتحاد الأوروبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك