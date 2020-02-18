سفير سوريا ببيروت: لم ندخر جهدًا لتشجيع النازحين في لبنان على العودة

قال سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي، إن بلاده لم تدخر جهدا في سبيل تشجيع مواطنيها الذين نزحوا إلى الأراضي اللبنانية على العودة إلى كافة المناطق السورية، وحتى يتسنى لهم المشاركة في عملية إعادة إعمار ما هدمه الإرهاب، مشيرا إلى وجود تنسيق قائم مع الدولة اللبنانية في ملف النزوح.

وأشار السفير السوري -في تصريحات له عقب لقاء عقده ظهر اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي- إلى أن سوريا تحقق انتصارات كثيرة ومتوالية على الجماعات الإرهابية، كما أنها في حالة من التعافي الذي يسمح لها بالتعاون أكثر مع لبنان لمواجهة تحديات مشتركة وإيجاد مخارج من شأنها تحقيق مصلحة البلدين، لاسيما على المستويات السياسية والاقتصادية.

وأضاف: "أردت الإصغاء إلى رؤية وزير الخارجية في شأن مواجهة الدولة اللبنانية للأزمات العاصفة والحادة الراهنة لاسيما في ظل هذا الوضع الدقيق في لبنان، ووجود تحديات أمام الحكومة اللبنانية والتي نرجو أن تكون حاملة لرؤية إنقاذية وتستثمر الوقت بأقصى سرعة ممكنة".

وأعرب عن أمله في أن تنجح الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، في التعامل مع التحديات التي يمر بها لبنان، مؤكدا أن هذا النجاح للحكومة يحقق مصلحة لبنان وسوريا معًا.