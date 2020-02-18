محكمة هولندية: يجب على روسيا دفع 50 مليار دولار لمساهمي «يوكوس»

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قضت محكمة استئناف هولندية في لاهاي -اليوم الثلاثاء- بأن تدفع روسيا 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة النفط يوكوس التي تم تفكيكها.

وأيدت المحكمة حكما صدر في عام 2014 بأن روسيا فرضت رسوما ضريبية مرهِقة على شركة يوكوس لتعجيز الرئيس التنفيذي للشركة، ميخائيل خودوركوفسكي، والذي كان منتقدا قويا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة -في بيان- إن روسيا سعت إلى "القضاء على خودوركوفسكي كمنافس محتمل للرئيس بوتين، ولكي تستولى على ممتلكات يوكوس".

وردا على ذلك، قالت وزارة العدل الروسية إن المحكمة الهولندية لم تحصل على موافقة روسيا على التحكيم.

ولجأ المساهمون السابقون في يوكوس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية عبر القضاء الهولندي بدعوى أن هذه الإجراءات لن يتم تناولها بشكل عادل في روسيا.

وأصدرت روسيا تشريعا قبل سنوات لتجنب دفع مبالغ كبيرة قد تقضي بها أحكام أجنبية، إذا رأت موسكو أنها تتعارض مع دستور البلاد.